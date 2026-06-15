Bezpečnost Libanonu se stala jedním z klíčových bodů dohody mezi USA a Íránem. Američané totiž podle představ Teheránu budou muset přinutit Izraelce, aby přestali útočit na Libanon. To ale židovský stát odmítá, což hrozí ještě větším prohloubením rozkolu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Šikovný tah íránských diplomatů tak zasel nesvár mezi spojence. A zároveň chrání libanonské hnutí Hizballáh, které Teherán pomohl stvořit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč opozice spílá izraelskému premiérovi.
  • Jak reagoval libanonský prezident.
  • Proč Trump potřebuje příměří co nejrychleji.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.