Pěkně to ilustruje příklad z praxe. Když dnes prodáváte e‑shop a investorovi argumentujete tím, že máte ve vlastním softwaru nainvestováno pět milionů korun z předloňska, dotyčný se jen pousměje. To, co se dříve kódovalo dlouhé měsíce, dnes s pomocí AI poskládáte za zlomkovou cenu. Hodnota staršího softwaru letí dolů. Transakční prověrky jsou sice díky novým technologiím v mnoha ohledech jednodušší, ale rizika, která odkrývají, jsou nesrovnatelně větší.
Investory dnes extrémně zajímá, zda dravá implementace AI neproběhla na úkor bezpečnosti. Pokud vaši lidé v honbě za rychlostí sypali interní know‑how, marže nebo klientská data do veřejných modelů, doslova jste vytunelovali hodnotu vlastní firmy. V éře nastupujících regulací NIS2 a AI Actu už nejde o teoretické hrozby, ale o tvrdá transakční kritéria. Na konci dne je byznys pořád o tom samém – o tom, kdo dává na stůl finální razítko a nese kůži na trh. Algoritmus za vás odpovědnost neponese.
Kybernetická válka v éře AI se zrychlila na minuty. Firmy ale stále šetří na základech
Kyberbezpečnost proto vnímám jako nejlepší nástroj pro ochranu hodnoty firmy. Správně ošetřené IT právo tu není od toho, aby inovace dusilo, ale aby fungovalo jako transakční štít. Pokud chcete společnost jednou se ziskem prodat nebo do ní pustit strategického partnera, dravost bez bezpečnosti není pokrok, ale hazard, který vám při příštím prodeji nikdo neodpustí.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., řídící partner advokátní kanceláře ARROWS
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Kybernetická bezpečnost.
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