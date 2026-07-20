Česká advokátní komora (ČAK) se přidává ke kritikům vládní koalice kvůli tomu, že čím dál víc zákonů neposílá do sněmovny standardním připomínkovým řízením, ale prostřednictvím poslaneckých návrhů. Tedy bez předchozího projednání s odborníky a resorty, kterých se týkají. Mezi ně patří také advokátní komora.
Tím se sice celý proces o řadu měsíců i více zkrátí, ale v návrzích mohou zůstat chyby. Navíc je mnohem obtížnější se v chystané legislativě orientovat a sledovat, co se připravuje. Například ČAK musela kvůli tomu počátkem letošního roku založit Koordinační výbor pro legislativu, který hlídá veškeré takové návrhy, jež nejdou standardní cestou, ale prostřednictvím poslanecké iniciativy.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní zákony advokáti kritizují.
- Jak způsob předkládání zákonů hájí šéfka poslanců ANO.
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