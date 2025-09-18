Advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl unikl loni udělenému trestu za to, že na sociálních sítích nepřímo vyhrožoval likvidací několika političkám. Odvolací kárný senát se Rajchla nakonec zastal a postihu ho zprostil, protože jeho prohřešek nedosáhl „dostatečné“ intenzity.
Není to přitom první podobný případ, kdy advokát za své nevhodné vystupování unikl původně uloženému trestu. Minulý týden – ovšem až poté, co se obrátila na soud – uspěla i břeclavská advokátka Zuzana Candigliota. Ukazuje se tak, že se stavovské komoře příliš nedaří advokáty za jejich přešlapy, které podle ní poškozují důstojnost advokátního stavu a důvěru v něj, trestat.
Co se dočtete dál
- Jak komora odůvodnila, že advokátovi snížila původně uložený trest.
- Jak dopadly další případy prostořekých advokátů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.