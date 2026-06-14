I letos Českem zmítají velké insolvenční kauzy, ale také stovky menších, méně viditelných úpadků firem napříč obory. Na tom by nebylo nic překvapivého. A například v Německu či Francii krachuje v přepočtu na obyvatele daleko více společností. Problémem však je, že v Česku firmy na sebe podávají insolvenční návrhy příliš pozdě. Někdy až několik let poté, co se firma dostala do reálné platební neschopnosti.

Firmy tak často řeší svůj úpadek až v momentě, kdy už prakticky není co zachraňovat. A to není problém zdaleka jen pro jejich věřitele, ale i pro státní kasu. Experti z oblasti insolvenčního práva a justice řeší, v čem je problém a co se s tím dá dělat.

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Co se dočtete dál

  • Proč jsou pozdní insolvenční návrhy problém.
  • Jak proti nim bojují v Německu a Francii.
  • Jak by v tom mohl pomoci stát.
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