Sisyfovský balvan tlačený na vrchol kopce, který vzbuzuje naději a končí vždy pádem, připomínají opakované snahy o změnu stavebního zákona. Návrh novely, kterou projednává Poslanecká sněmovna, slibuje totéž co všechny předchozí pokusy o „vylepšení“ stavebního zákona: zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Vrací se k ideji integrovaného řízení – „jeden úřad, jedno razítko“.

Proti samotnému záměru nelze nic namítat. Problém je ve způsobu, jakým se novela dokončuje. A ten víc než zrychlení slibuje pravý opak: další vlnu právní nejistoty.

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Co se dočtete dál

  • Co znamená princip „jeden úřad, jedno razítko“?
  • Jaké nejasnosti přináší komplexní pozměňovací návrh?
  • Jak se mohou proměnit role projektanta a úřadů?
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