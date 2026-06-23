Říká se tomu kompetenční spor, ale ve skutečnosti jde o vážný mocenský konflikt. A v širším smyslu dokonce o střet, ve kterém se hraje o charakter českého politického systému. Prezident republiky podal k Ústavnímu soudu žalobu na vládu, která mu chce zabránit v účasti na summitu Severoatlantické aliance. Argumentuje, že podle ústavy je to on, kdo reprezentuje stát navenek, takže Babišova vláda mu brání ve výkonu jeho povinností.
O čem spor svědčí, jak může dopadnout a jaké mohou být jeho důsledky?
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