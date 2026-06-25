Realitní trh v Česku prochází proměnou. Kupující jsou dnes výrazně selektivnější než v období rekordně levných hypoték a rychlého růstu cen nemovitostí. Při rozhodování hrají stále větší roli faktory jako energetická efektivita, promyšlené dispozice, kvalita lokality, dlouhodobá hodnota nemovitosti a důvěryhodnost developera. Důležitým kritériem se stává také finanční stabilita investora a schopnost projekt úspěšně dokončit.
Na tyto změny reaguje investiční skupina BICZ, jejíž aktuální projekty v Harrachově, Hradci Králové a Všestarech reflektují současné požadavky trhu a různé podoby moderního bydlení. Nejde přitom o tři izolované projekty, ale o ukázku širšího přístupu skupiny: vybírat lokality s jasnou logikou, připravovat projekty s realistickým ekonomickým základem a reagovat na konkrétní poptávku v daném segmentu trhu. ZORA Harrachov odpovídá rostoucímu zájmu o efektivní rekreační apartmány, U Myslivny ukazuje poptávku po komorním městském bydlení a Všestary představují směr, kde je důležitý respekt k místu, urbanismus a dlouhodobá kvalita prostředí.
Horský azyl i investiční příležitost:
Rostoucí zájem o menší byty
Jedním z nejvýraznějších trendů posledních let je rostoucí poptávka po menších, efektivně navržených bytech a apartmánech. Menší dispozice oslovují nejen jednotlivce a mladé páry hledající dostupnější bydlení, ale také investory, kteří v nich vidí možnost diverzifikace majetku a potenciální ochrany hodnoty kapitálu.
V segmentu rekreačních nemovitostí tento trend nabývá na významu. Zájemci stále častěji hledají apartmán v atraktivní lokalitě, který nabídne komfortní zázemí při rozumných provozních nákladech. Důležitá je přitom nejen samotná dispozice, ale také celoroční využitelnost lokality a předpoklad, že nemovitost si udrží svou atraktivitu i v delším horizontu.
Na tuto poptávku reaguje projekt ZORA Harrachov. V jedné z nejvyhledávanějších horských destinací v Česku vzniká 75 bytových jednotek s promyšlenými dispozicemi od 2+kk. Důležitým milníkem projektu bylo zajištění kompletního bankovního financování. V době, kdy banky financování rekreačních projektů posuzují velmi pečlivě, představuje tento krok potvrzení důvěry finanční instituce v ekonomickou realizovatelnost projektu a pro klienty zároveň významný prvek jistoty.
Návrat ke komornímu bydlení:
Když kvalita převažuje nad velikostí
Vedle zájmu o efektivní dispozice sílí také poptávka po komornějších rezidenčních projektech. Stále více kupujících vyhledává vyšší standard bydlení, soukromí, kvalitní architekturu a prostředí, které nabízí příjemné sousedské vztahy i dostatek klidu. U těchto projektů nerozhoduje pouze velikost bytu, ale celková kvalita prostředí a každodenního života.
Tento přístup reprezentuje bytový dům U Myslivny v Hradci Králové. Dvě moderní budovy s celkem 14 bytovými jednotkami a podzemním parkováním vytvářejí prostředí odpovídající současným požadavkům na komfortní městské bydlení. Zájem o projekt potvrzuje i dosavadní průběh prodeje jednotek, který probíhá stabilním tempem. Skupina BICZ zde aktuálně zahájila prodej druhé etapy a stavební práce pokračují podle harmonogramu.
Udržitelný rozvoj a respekt k místu:
Směr budoucího bydlení
Moderní development dnes není pouze otázkou technických parametrů nebo rychlosti výstavby. Stále větší důraz se klade na kvalitní urbanismus, citlivé začlenění staveb do okolí a respekt k charakteru daného místa. Právě tyto aspekty mohou významně přispívat k dlouhodobé atraktivitě a hodnotě nemovitosti. Týká se to zejména projektů rodinného bydlení, kde nová výstavba vstupuje do života celé obce a musí přirozeně navazovat na původní architekturu.
V tomto duchu připravuje skupina BICZ projekt rodinného bydlení ve Všestarech u Hradce Králové. Namísto unifikované satelitní výstavby vzniká koncept založený na dialogu s místní samosprávou i s památkáři. Architektonický návrh pracuje s prvky tradiční venkovské architektury a přirozeným měřítkem zástavby. Projekt už získal podporu pro další fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení a představuje příklad přístupu, který propojuje moderní bydlení s respektem k místnímu prostředí.
Stáhněte si přílohu v PDF
Dlouhodobá hodnota stojí na pevných základech
Strategie skupiny BICZ se zakládá na několika hlavních principech: pečlivém výběru lokalit, realistickém ekonomickém nastavení projektů a důsledném dotažení každého projektu od prvotního návrhu až po jeho realizaci. Vedle rezidenčního developmentu skupina zároveň podporuje technologické inovace a udržitelná řešení prostřednictvím investic do fondu Soulmates Ventures.
Výsledkem nejsou projekty postavené na jedné šabloně, ale portfolio, které reaguje na různé potřeby současného trhu. V Harrachově jde o efektivní rekreační bydlení s investiční logikou, v Hradci Králové o komorní městský projekt s důrazem na kvalitu prostředí a ve Všestarech o citlivě připravený koncept rodinného bydlení. Společným jmenovatelem je dlouhodobá hodnota, důraz na přípravu a schopnost dovést projekt od záměru k realizaci.
V prostředí, kde jsou kupující i finanční instituce náročnější než dříve, se právě tato schopnost stává jedním z klíčových prvků důvěry. BICZ tak na změny realitního trhu nereaguje jedním univerzálním modelem, ale projekty, které vycházejí z konkrétní lokality, konkrétní poptávky a dlouhodobé logiky daného místa.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Svět nemovitostí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit