Geopolitika a technologie se v posledních desetiletích prolnuly do té míry, že je dnes těžké je oddělovat. Kdo kontroluje výrobu čipů, cloudovou infrastrukturu a data, ten má páky, které v mezinárodní politice stále více rozhodují. Evropská komise na to reagovala důležitým balíčkem technologické suverenity, jehož cílem je, aby Evropa určovala vlastní technologickou budoucnost, ne jen přijímala tu cizí.
Balíček stojí na dvou legislativních návrzích. Prvním je revidovaný Chips Act 2.0, druhým zcela nový zákon o cloudu a umělé inteligenci, zkráceně CADA. Doplňují je strategie pro open source a plán digitalizace energetiky. Chci upozornit především na to, že jde o propojený celek, nikoliv dílčí opatření. Evropa se tak vydává cestou systémového přístupu pokrývající celý řetězec – od výroby součástek přes infrastrukturu pro umělou inteligenci až po energii, na níž vše běží.
Co se dočtete dál
- Jak Chips Act 2.0 mění rovnováhu mezi výrobou čipů a koordinovanou poptávkou průmyslu?
- Jak se definuje „suverénní cloud“?
- Jaké ambice má EU v rozvoji kapacity datových center?
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