Je zajímavé sledovat, jakým způsobem se vyvíjejí postoje tzv. klimaskeptiků k probíhajícímu globálnímu oteplování. Není to totiž tak dávno, kdy jsme se od nich s téměř naprostou jistotou dovídali, že k žádné klimatické změně nedochází. Hlavními argumenty byly ty o chybném či nespolehlivém měření, špatných klimatických modelech, hokejkovém grafu, sluneční aktivitě, dlouhých klimatických cyklech, o tom, že se klima měnilo vždy, že nárůst o 0,6 stupně Celsia ve 20. století je čistě a zcela nepochybně přirozený výkyv... a jim podobné. Dokonce někteří ze svých s klimatem nebo přírodními vědami nikterak nesouvisejících autorit znevěrohodňovali mezinárodní klimatický panel (IPCC), NASA a obecně prakticky všechny klimatické vědce.

Jak ale šel čas a globální teplota se vyšplhala přibližně na +1,4 °C nad předindustriální průměr, musela se proměnit i rétorika klimatických skeptiků. Argumenty, že se žádná změna klimatu neděje, začaly být tváří v tvář realitě stále hůře obhajitelné. Nahradila je proto jiná slovní ekvilibristika o tom, že se asi tedy otepluje, ale člověk za to buď nemůže vůbec, nebo jen velmi zanedbatelně. K tomu se přidaly další již dříve či i později používané teze, například že pro významný vliv lidské činnosti neexistují důkazy, že klima se přirozeně měnilo vždy a někdy i dramatičtěji, že oxid uhličitý není a nemůže být hlavním viníkem a že jakákoli zásadní opatření jsou zbytečná, nákladná, nebo dokonce škodlivá.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjela rétorika klimaskeptiků od popírání oteplování k zpochybňování lidského vlivu?
  • Jak přesné byly původní klimatické modely vůči skutečnému vývoji teplot?
  • Proč samotná adaptace nemusí stačit?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.