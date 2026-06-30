Značný rozruch způsobilo jmenování nových ředitelů České inspekce životního prostředí a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) před necelými dvěma týdny. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) novým šéfem inspekce jmenoval v oboru zcela neznámého právníka Pavla Straku, který však za stranu kandidoval a byl jejím významným sponzorem. Ředitelem parku se zase stal lesník a pedagog Petr Moravec, proti jehož jmenování se stavěla významná část krkonošských obcí i odborné veřejnosti.
Opoziční poslanci ze sněmovního výboru pro životní prostředí proto požádali o svolání mimořádné schůze, kde by se oba manažeři představili a zodpověděli dotazy. Schůze se bude konat příští středu, má být ale na návrh předsedkyně výboru Bereniky Peštové (ANO) uzavřená pro veřejnost. Opoziční poslanci k tomu ale nevidí žádný důvod.
Co se dočtete dál
- Opoziční poslanci ze sněmovního výboru pro životní prostředí požádali o svolání mimořádné schůze, kde by se představili noví ředitelé České inspekce životního prostředí a Správy Krkonošského národního parku. Jmenování osob blízkých Motoristům totiž způsobila před dvěma týdny rozruch. Schůze se bude konat příští středu, má být ale na návrh předsedkyně výboru Bereniky Peštové (ANO) uzavřená pro veřejnost. Opoziční poslanci k tomu ale nevidí žádný důvod.
- Jak uzavření koalice obhajuje?
- A jak argumentuje opozice?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.