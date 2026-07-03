Kdo má držet otěže nad technologií, která se vyvíjí rychleji než jakákoli regulace? Tohle je otázka, kterou by se měl český byznys zabývat. Zatímco v zahraničí se tyto úvahy objevují stále častěji, my řešíme především, jak AI nasadit, jak ušetřit náklady, nahradit lidi, získat výhodu. Debatu o tom, kdo za umělou inteligenci zodpovídá a jaká pravidla s jejím užitím mají platit, vedeme málokdy. Přitom už nejde jen o ekonomickou rovinu úvah, ale i etickou a společenskou.

Předchozí přelomové technologie srovnatelné síly, jaderné zbraně, GPS, internet nebo mobilní sítě, vznikaly ve státním sektoru nebo pod přímou vládní kontrolou. AI je první výjimka. Nejsilnější modely světa dnes staví hrstka soukromých firem bez jakéhokoli mandátu, bez voleb, bez demokratické kontroly. A vlády přichází pozdě.

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Co se dočtete dál

  • Kdo nese právní a etickou odpovědnost za vývoj a nasazení AI.
  • Jak zavést povinné audity, certifikace a transparentní testování nejmocnějších modelů.
  • Jak zajistit transparentnost trénovacích dat a ochránit osobní údaje.
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