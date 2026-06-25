Evropě ujel vlak, zdá se nám, a není to poprvé. Tentokrát se toto drama odehrává kolem AI a inovací s ní spojených. Evropa nemá své pořádné AI, zato ho má pořádně zregulované a roky v inovacích pokulhává za Amerikou i Čínou. To sice může být pravda, ale ještě to neznamená, že na tom záleží budoucnost všeho.

Vzpomenete si, který stát vymyslel elektřinu? Nebo internet? A vzpomenete si, že by na tom onen stát výrazně vydělal? Z dlouhodobého hlediska je to pohříchu vcelku jedno. Elektřinu, internet dnes mají k dispozici všichni stejně. Zvlášť v dnešním rychlém a propojeném světě.

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  • Jak reálné jsou odhady dalšího financování AI?
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  • Hrozí nám AI bublina?
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