Evropě ujel vlak, zdá se nám, a není to poprvé. Tentokrát se toto drama odehrává kolem AI a inovací s ní spojených. Evropa nemá své pořádné AI, zato ho má pořádně zregulované a roky v inovacích pokulhává za Amerikou i Čínou. To sice může být pravda, ale ještě to neznamená, že na tom záleží budoucnost všeho.
Vzpomenete si, který stát vymyslel elektřinu? Nebo internet? A vzpomenete si, že by na tom onen stát výrazně vydělal? Z dlouhodobého hlediska je to pohříchu vcelku jedno. Elektřinu, internet dnes mají k dispozici všichni stejně. Zvlášť v dnešním rychlém a propojeném světě.
Co se dočtete dál
- Jak reálné jsou odhady dalšího financování AI?
- Jaká bude produktivita firem po zavedení AI?
- Hrozí nám AI bublina?
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