Neřeknu snad nic kontroverzního, když řeknu, že bez vize národ pustne, ztratí se a usne. Byť je to národ sebeúspěšnější. A vlastně to platí pro jakoukoli aktivitu, včetně banálního nákupu v sámošce. Bez představy, co vlastně chcete, vám žádná sebevyškolenější prodavačka nepomůže.
Bez vize národ hyne/chátrá, to je dva a půl tisíce let starý text z Bible. „Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno – i sebe. Zarůstá pastvou jen pro oko“ je zas současný text z písně, kterou bude znát snad každý.
I úspěšná firma musí mít vizi, jinak zaroste. A naopak i v těch nejtěžších situacích, kde je naděje jakkoliv nerealistická, přežívají ti, kde si tu naději přesto naleznou. K tomuto empirickému závěru dochází i uznávaný myslitel Viktor Frankl, když přemítá o zkušenosti z nacistických vyhlazovacích táborů. A je to i překvapivý závěr – jeden by si také mohl myslet, že ti, kdo něčemu věří, co se drží nějaké zbytkové důstojnosti a morálních pravidel, budou trpět a padat jako první. A že naopak přežijí odevzdaní, se vším smíření a ničím nezklamatelní cynici. Zlomeného člověka není třeba lámat, zlomený a rezignovaný člověk bude konformní a poslechne kohokoli a v čemkoli. A tím si zvýší šance na přežití. Ale není tomu tak.
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