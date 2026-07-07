Kvalitnějšího života a blahobytu dosáhneme snadněji, když přestaneme za hlavní cíl považovat ekonomický růst. Alespoň to tvrdí stále větší počet ekonomů. Naposledy v Česku vyvolala rozruch zpráva, za kterou se postavili přední ekonomové jako laureát Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz či Thomas Piketty, který před lety ovlivnil světovou diskusi o nerovnostech svým bestsellerem o distribuci bohatství. Autoři tvrdí, že pro vymýcení chudoby a zvýšení blahobytu musíme opustit doktrínu ekonomického růstu.

Přitom nejlepším receptem na řešení snad všech společenských problémů se před desítkami let stal právě ekonomický růst. Dlouho působil jako nekonfliktní způsob pro uspokojení všech stran. Zaměstnancům slibuje vyšší mzdy, firmám více příležitostí a akcionářům vyšší výnosy. Ochráncům přírody přislibuje inovace na šetrnější zacházení s přírodou a nezaměstnaným pracovní místa. Vyrobit víc produktů a služeb působí jako záplata na každý problém. Stačí zkrátka upéct větší kus koláče a dostane se na každého.

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Co se dočtete dál

  • Může opuštění ekonomického růstu ovlivnit vymýcení chudoby?
  • Jak se nové světové bohatství rozděluje mezi nejbohatší procento a zbytek společnosti?
  • Jak ekonomický růst ovlivňuje ceny bydlení a pozici domácností?
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