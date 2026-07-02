Hádanka na začátek: Prezident se nesnáší s premiérem a je z jiného politického tábora. Hlava státu ale tradičně zastupuje zemi na summitech NATO a umí se dostat blízko k Donaldu Trumpovi. Jak bude vypadat složení delegace, která příští týden poletí do Ankary?

Ne, není to další trapná kapitola o sporu mezi prezidentem a vládou v Praze. Úvodní hádanka je popis situace v polské politice, kde si prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk nedarují ani centimetr politické půdy a dělají si navzájem spoustu naschválů včetně prezidentských vet důležitých, vládní většinou v parlamentě schválených zákonů.

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