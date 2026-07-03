Návrh Sama Altmana, aby USA vlastnily majetkový podíl v amerických firmách vyvíjejících systémy umělé inteligence, je zpět. OpenAI údajně navrhla americké vládě převedení pěti procent akcií firmy pod její kontrolu s tím, že by podobný krok měly udělat i další AI laboratoře.

O možném převodu akcií na americkou vládu se hovoří už přibližně rok, aktuální jednání přitom zahrnují ministra obchodu Howarda Lutnicka, ministra financí Scotta Bessenta i Donalda Trumpa. OpenAI přitom rozvíjí svůj návrh, který by umožnil Američanům těžit z potenciálního ekonomického úspěchu umělé inteligence. Skutečná motivace ale může být mnohem přízemnější.

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  • Proč OpenAI zvažuje dar v hodnotě desítek miliard dolarů americké vládě.
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