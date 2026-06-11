Dostat každý měsíc peníze jen tak, bez dokazování příjmů, potřebnosti, bez toho, že by se člověk musel jakýmkoliv způsobem snažit. Takzvaný základní nepodmíněný příjem, ekonomicko-sociologický koncept starý více než 200 let, by měl podle jeho podporovatelů vymýtit extrémní chudobu, snížit byrokracii nebo umožnit lidem odmítnout špatně placenou práci.

Praktické pokusy v různých zemích zatím tato očekávání tak úplně nenaplnily, přesto se o něm dnes mluví stále častěji než v minulosti. A to v souvislosti s rychlým nástupem umělé inteligence a možná poněkud paradoxně i s posledními kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterému levicové nebo socialistické myšlení nemůže vyčítat absolutně nikdo.

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  • Jak rozdělit peníze plynoucí z nových technologií.
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