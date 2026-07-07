Česko by mělo být o krok blíž k možnosti vyhlásit celostátní referendum. Jenže podmínky, které vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v zákoně navrhla, nyní „děsí“ některá ministerstva. Současnou podobu návrhu cupuje i Úřad pro ochranu osobních údajů. Co jim konkrétně vadí?

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Co se dočtete dál

  • Skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona o obecném referendu. Existující podobu návrhu zákona cupuje i Úřad pro ochranu osobních údajů. Co jim na návrhu konkrétně vadí?
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