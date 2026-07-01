Případ influencera Adama Kajumiho, který lákal mladé muže na velké výdělky skrze OnlyFans management a pak skončil stíhaný policií za obchodování s lidmi, se dostal až do sněmovní debaty. Piráti kvůli němu navrhují změnu definice trestného činu kuplířství. Má jejich plán šanci na úspěch a je vůbec potřeba?

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Co se dočtete dál

  • Jak chtějí Piráti změnit legislativu kvůli influencerovi Kajumimu.
  • Má jejich plán šanci na úspěch, či nikoliv?
  • Zda je podle advokátů vůbec nová právní úprava trestného činu kuplířství potřeba.
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