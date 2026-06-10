Okázalý luxus měl na tiktokovém profilu influencera Adama Kajumiho vytvořit dojem úspěšného podnikatele. Iluzi o tom, jak lze zbohatnout skrze takzvaný OnlyFans management, pak prodával Kajumi dalším mladým mužům skrze svoji akademii. Bublina ale splaskla minulý týden, kdy ho začala v souvislosti s podezřením ze zločinu obchodování s lidmi stíhat policie. A od té doby se objevují stále nová svědectví o násilném chování influencera. Kdo vlastně Kajumi byl a na čem svůj ilegální byznys rozjel?

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Co se dočtete dál

  • Kdo je kontroverzní influencer Adam Kajumi a jaký příběh se skrývá za obviněním z digitálního kuplířství, kterého se měl dopouštět.
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