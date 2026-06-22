Program Můžeš podnikat na tuzemských středních školách běží už 14 let a byznysmeni z celého Česka se v něm snaží inspirovat studenty k podnikavosti. Na základě vlastních zkušeností jim ukazují, že rozjet byznys může být i pro ně na hraně dospělosti alternativa k hledání zaměstnání. A vůbec poprvé se letos také zkoumalo, koho z českého i zahraničního byznysu dnešní dospívající mládež zná a obdivuje.

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Co se dočtete dál

  • Jaké podnikatele znají čeští středoškoláci.
  • Jaké obdivují.
  • Jaké značky patří mezi jejich nejoblíbenější.
  • V jakých krajích dominuje Andrej Babiš a Škoda Auto.
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