Program Můžeš podnikat na tuzemských středních školách běží už 14 let a byznysmeni z celého Česka se v něm snaží inspirovat studenty k podnikavosti. Na základě vlastních zkušeností jim ukazují, že rozjet byznys může být i pro ně na hraně dospělosti alternativa k hledání zaměstnání. A vůbec poprvé se letos také zkoumalo, koho z českého i zahraničního byznysu dnešní dospívající mládež zná a obdivuje.
Co se dočtete dál
- Jaké podnikatele znají čeští středoškoláci.
- Jaké obdivují.
- Jaké značky patří mezi jejich nejoblíbenější.
- V jakých krajích dominuje Andrej Babiš a Škoda Auto.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.