Ačkoliv po covidovém boomu poptávka po stavebních pracích klesla, většina řemeslníků má stále dost zakázek. Někteří z nich je dokonce kvůli nedostatku kapacit musí odmítat. Situace se promítá také do výdělků řemeslníků, které jsou v Česku nadprůměrné.
Ukazuje to průzkum, který v první polovině června provedl mezi 1121 řemeslníky server Nejřemeslníci.cz. Web, na kterém aktuálně inzeruje zhruba 34 tisíc podnikatelů z oboru, propojuje nabídku firem s poptávkou zákazníků. Jaké profese mají nejvyšší výdělky, o kolik za poslední rok řemeslníci zdražili a kolik z nich má problém sehnat do firmy zaměstnance?
Co se dočtete dál
- V jakém rozmezí se nejčastěji pohybují příjmy řemeslníků.
- Kde jsou výdělky nejvyšší.
- Které činnosti naopak vydělávají nejmíň.
- O kolik v průměru zdražila práce řemeslníků.
- Kolik podnikatelů musí odmítat zakázky.
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