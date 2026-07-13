V Česku se v posledních desetiletích výrazně zlepšila kvalita ovzduší. Škodliviny v něm ale podle expertů stále ovlivňují zdraví části obyvatel. Během příštího roku by měli lidé alespoň začít dostávat přesnější informace o tom, jaký vzduch kde dýchají. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který měření znečištění ovzduší v zemi provádí, kvůli požadavku Evropské unie nakupuje za stovky milionů z jejích fondů nové přístroje a hledá také nová měřící místa. Vzniknou i dvě takzvané monitorovací superlokality na Vysočině a v Ostravě.

„EU po nás chce, abychom jednou za pět let přehodnotili síť, jestli je postavená dobře. Navíc se budou pro některé látky zpřísňovat limity a přibude povinnost měřit nové. Budeme proto přemisťovat některé stanice i měnit přístroje, které už jsou více než 10 let staré a začínají být poruchové,“ uvedl ředitel ČHMÚ pro kvalitu ovzduší Jan Macoun.

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Co se dočtete dál

  • Během příštího roku by měli lidé začít dostávat výrazně přesnější informace o tom, jaký vzduch kde dýchají. Český hydrometeorologický ústav, který měření znečištění ovzduší v zemi provádí, za půl miliardy z evropských fondů nakupuje nové přístroje a hledá i nová měřící místa.
  • Co se všechno změní a jaké látky se budou hlavně sledovat?
  • Kde vzniknou i dvě takzvané měřící superlokality?
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