V Česku se v posledních desetiletích výrazně zlepšila kvalita ovzduší. Škodliviny v něm ale podle expertů stále ovlivňují zdraví části obyvatel. Během příštího roku by měli lidé alespoň začít dostávat přesnější informace o tom, jaký vzduch kde dýchají. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který měření znečištění ovzduší v zemi provádí, kvůli požadavku Evropské unie nakupuje za stovky milionů z jejích fondů nové přístroje a hledá také nová měřící místa. Vzniknou i dvě takzvané monitorovací superlokality na Vysočině a v Ostravě.
„EU po nás chce, abychom jednou za pět let přehodnotili síť, jestli je postavená dobře. Navíc se budou pro některé látky zpřísňovat limity a přibude povinnost měřit nové. Budeme proto přemisťovat některé stanice i měnit přístroje, které už jsou více než 10 let staré a začínají být poruchové,“ uvedl ředitel ČHMÚ pro kvalitu ovzduší Jan Macoun.
Co se dočtete dál
- Během příštího roku by měli lidé začít dostávat výrazně přesnější informace o tom, jaký vzduch kde dýchají. Český hydrometeorologický ústav, který měření znečištění ovzduší v zemi provádí, za půl miliardy z evropských fondů nakupuje nové přístroje a hledá i nová měřící místa.
- Co se všechno změní a jaké látky se budou hlavně sledovat?
- Kde vzniknou i dvě takzvané měřící superlokality?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.