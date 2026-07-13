Linda Nosková je další v dlouhé řadě českých vítězek Wimbledonu. Zvítězila v historickém, ryze českém finále nad Karolínou Muchovou 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajů „velké čtyřky“. Světová média i experti ocenili také způsob, jakým v utkání s krajankou k triumfu došla. Vzpamatovala se z propadáku ve druhém setu, v němž promarnila pět mečbolů.
Dvojnásobnou grandslamovou vítězku Tracy Austinovou hra Noskové na počátku zápasu ohromila. „A ještě působivější bylo vrátit se po pěti ztracených gamech a neproměněných mečbolech, dokázat se sebrat a vyhrát třetí set 6:3. Ale doufám, že i Karolína Muchová jednou vyhraje velký turnaj,“ řekla BBC.
Dramatický průběh finálového duelu zaujal i Johna McEnroea. „To byl jeden z největších výkonů, jaké kdy na tomto kurtu uvidíte. Obě dělaly vše, co mohly, aby získaly titul,“ prohlásil slavný Američan, který wimbledonskou dvouhru ovládl třikrát.
BBC připomněla, že Nosková je v 21 letech nejmladší vítězkou od triumfu Petry Kvitové v roce 2011. AP zase zavzpomínala na předchozí české triumfy. „Stala se třetí Češkou za čtyři roky, která vyhrála grandslam na trávě – po Markétě Vondroušové v roce 2023 a Barboře Krejčíkové v roce 2024,“ uvedl autor a doplnil, že další české vítězky Kvitová a Martina Navrátilová zápasu přihlížely z královské tribuny.
Noskové k vítězství gratuloval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO) i další politici. Poděkování ale vyjádřili také Muchové. Obě podle nich skvěle reprezentovaly Českou republiku.
„Obrovská gratulace Lindě Noskové! Letošní Wimbledon byl fantastickou oslavou českého tenisu. Málokdy se člověk dívá na finále, ve kterém může od první do poslední výměny stejně upřímně fandit oběma hráčkám. Karolíno, Lindo, děkuji za perfektní reprezentaci České republiky,“ napsal prezident Pavel a obě pozval na setkání na Hrad.
Podle premiéra Babiše to bylo úžasné a nezapomenutelné české finále Wimbledonu. „Obrovská gratulace Lindě Noskové k vítězství na nejprestižnějším tenisovém turnaji!!! Smekám a děkuji i Karolíně Muchové. Obě jste udělaly skvělé jméno českému sportu,“ uvedl.
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