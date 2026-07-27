Diskontní řetězec s pohonnými hmotami Tank Ono nedávno koupil dva pozemky se staršími pumpami v bezprostřední blízkosti dálničních tahů. Pro Petra a Jiřího Ondrovy, majitele Tank Ono, jde o velký krok, u dálnic pobočky nemají. Že bude jejich řetězec vůbec poprvé u D1, informovaly jako první HN. Bratři se pustili do rozsáhlých rekonstrukcí a pumpu u dálnice D4 chtěli otevřít už letos v květnu, tu u hlavního tahu z Prahy do Brna pak o něco později. Jiří Ondra ale nyní HN sdělil, že se zprovoznění pump prodlužuje a komplikuje.
Co se dočtete dál
- Proč se stavby zdržely.
- Kde pumpy budou.
- Kdy otevřou.
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