Vybudoval největší maloobchodní společnost v Evropě a čtvrtou na světě. Ale diskontní řetězec Lidl a hypermarkety Kaufland, které má ve 34 zemích, včetně Česka, už mu nestačí. Nejbohatší Němec Dieter Schwarz, který podniká také ve výrobě potravin pro své prodejny, zhodnocování odpadu, námořní dopravě i telekomunikacích, klade nyní velký důraz na investice do informačních technologií.
V rámci jeho konglomerátu Schwarz-Gruppe se rychle rozvíjí divize Schwarz Digits, která v úterý 21. července otevřela své nové sídlo ve velkoryse pojatém komplexu Schwarz Digits Campus. Ten byl postaven na ploše 15,5 hektaru v jihoněmeckém městečku Bad Friedrichshall ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
Co se dočtete dál
- Co bude v kampusu v Bad Friedrichshallu.
- Kde má konglomerát datová centra.
- Jaké má Dieter Schwarz plány.
- Kde a jak nejbohatší Němec žije.
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