Vybudoval největší maloobchodní společnost v Evropě a čtvrtou na světě. Ale diskontní řetězec Lidl a hypermarkety Kaufland, které má ve 34 zemích, včetně Česka, už mu nestačí. Nejbohatší Němec Dieter Schwarz, který podniká také ve výrobě potravin pro své prodejny, zhodnocování odpadu, námořní dopravě i telekomunikacích, klade nyní velký důraz na investice do informačních technologií.

V rámci jeho konglomerátu Schwarz-Gruppe se rychle rozvíjí divize Schwarz Digits, která v úterý 21. července otevřela své nové sídlo ve velkoryse pojatém komplexu Schwarz Digits Campus. Ten byl postaven na ploše 15,5 hektaru v jihoněmeckém městečku Bad Friedrichshall ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co bude v kampusu v Bad Friedrichshallu.
  • Kde má konglomerát datová centra.
  • Jaké má Dieter Schwarz plány.
  • Kde a jak nejbohatší Němec žije.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.