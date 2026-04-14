Německý rodinný konglomerát Schwarz-Gruppe, vlastněný šestaosmdesátiletým Dieterem Schwarzem, se rozhodl výrazně posílit postavení svého maloobchodního diskontu Lidl v mobilních telefonních službách. Řetězec je již poskytuje od roku 2015 v německy mluvících zemích přes svoji značku předplacených služeb „Lidl Connect“.
Podle plánu povýší z prodejce předplacených SIM karet na „plnohodnotného virtuálního operátora“ a vstoupí na trhy až 30 zemí. Mateřská skupina k dosažení tohoto cíle zvolila akvizici 9,9 procenta akcií v telekomunikační společnosti 1Global držící licenci zatím ve 12 zemích.
