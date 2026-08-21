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Téma: finanční trhy
Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 20. srpna. Dnes se podíváme na to, jak Babišova vláda sestavuje rozpočet na příští rok, jak moc nás chce zadlužit a jak to hájí. Já jsem Petr Honzejk a naší analytičce Julii Hrstkové zavolám hned po několika...
Ranní brífink
20. 8. 2026 ▪ 13:57 min.
Téma: finanční trhy
„Šílené zadlužování v době prosperity.“ Analytička HN vysvětluje proč argument investicemi při tvorbě dluhového rozpočtu neobstojí
Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 20. srpna. Dnes se podíváme na to, jak Babišova vláda sestavuje rozpočet na příští rok, jak moc nás chce zadlužit a jak to hájí. Já jsem Petr Honzejk a naší analytičce Julii Hrstkové zavolám hned po několika...
Ranní brífink
20. 8. 2026 ▪ 13:57 min.
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