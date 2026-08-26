Ještě donedávna byla umělá inteligence nástrojem, který na pokyn něco vygeneroval a čekal na další příkaz. Dnes už dokáže sama nakupovat, sjednávat schůzky, vyjednávat ceny nebo uzavírat smlouvy jménem člověka či firmy – a právo se s touto proměnou teprve srovnává. Otázka, která zní v éteru nejčastěji, zní překvapivě jednoduše: kdo za to všechno vlastně odpovídá?
Základní problém tkví v právní osobnosti. Autonomní agent ji nemá, způsobilost nabývat práva a zavazovat se má podle českého občanského zákoníku jen fyzická nebo právnická osoba. Každé jednání agenta proto musíme přičíst konkrétní osobě, podobně jako u klasického zastoupení. Jenže zastoupení počítá se zmocněncem, který jedná se svobodnou vůlí v mezích pověření. U algoritmu, jenž se rozhoduje v milisekundách na základě pravděpodobnostního modelu, je těžké takovou vůli vůbec najít, natož ji posoudit jako svobodný a vážný projev.
Co se dočtete dál
- Kdo je odpovědný za jednání autonomního agenta?
- Jak české právo pojednává chování AI agentů?
- Proč AI Act výslovně neřeší smluvní právo a jak to ovlivní nasazení agentů?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.