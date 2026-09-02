Ikea od září snížila ceny stovek výrobků ve svých českých pobočkách. Zlevnění se týká pohovek, úložných systémů nebo bytových doplňků, ale také nabídky restaurací včetně oblíbených masových koulí, které patří k nejznámějším položkám řetězce. Firma tvrdí, že nejde o krátkodobou akci.
Celkem se v Česku změna dotkne 815 výrobků, jejichž ceny klesnou v průměru o 21,7 procenta. Mezi nimi jsou i známé řady Billy, Kallax, Bestå nebo Kivik. Jde o jedno z nejrozsáhlejších snížení cen, ke kterému tuzemská Ikea v posledních letech přistoupila.
Zlevnění v českých obchodech je součástí mnohem širšího, celoevropského kroku, na který švédská nábytkářská skupina vyčlenila celkem 1,2 miliardy eur (zhruba 29 miliard korun). Změny se týkají více než dvaceti zemí a podle jednotlivých trhů půjdou ceny vybraných výrobků dolů zhruba o 15 až 25 procent. V Německu se například změna dotkne přibližně 1500 položek.
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Podle zahraničních médií Ikea připouští, že se nižší ceny negativně projeví na její ziskovosti. K podobnému kroku přistoupila už po prudkém zdražování během pandemie a následné inflační vlně. Tehdy začala vracet část cen dolů, což přispělo k poklesu tržeb a zisku.
Nižší ceny ale současně vedly k růstu množství prodaného zboží. Naplno se to projevilo ve finančním roce 2025, kdy objem prodeje celosvětově vzrostl o 2,6 procenta, přestože maloobchodní tržby Ikey druhým rokem po sobě klesly, konkrétně z 45,1 na 44,6 miliardy eur. Tento vývoj tak může být jedním z důvodů, proč firma ve zlevňování pokračuje. Skupina zkrátka přijímá slabší výnos z jednotlivého kusu výměnou za vyšší prodej.
Situace na evropském trhu jí ani příliš jiných možností nenabízí. Přestože inflace proti předchozím rokům výrazně polevila a reálné příjmy domácností se zotavily, nálada evropských spotřebitelů zůstává slabá. Srpnový ukazatel spotřebitelské důvěry Evropské komise se držel pod svým dlouhodobým průměrem. Nálada domácnostní utrpěla hlavně po únorovém vypuknutí války v Íránu, která spustila vlnu obav z inflace a vyšších cen energií.
U nábytku se navíc opatrnost domácností projevuje citelně, protože výměnu pohovky, knihovny nebo vybavení ložnice lze odsunout. Situaci navíc zhoršují vysoké náklady na bydlení, které podle Reuters v řadě evropských zemí omezují stěhování a s ním i výdaje za vybavení domácnosti.
Ani v Česku nejsou domácnosti ve výrazně lepší náladě. Spotřebitelská důvěra se v srpnu meziměsíčně snížila a už druhý měsíc po sobě přibylo lidí, kteří pro příští rok očekávají zhoršení ekonomické situace v zemi. Mírně vzrostl také podíl domácností, které svou finanční situaci hodnotí hůře než před rokem. Pro prodejce nábytku je podstatný ještě jeden údaj – přibylo lidí, kteří během příštích dvanácti měsíců neplánují velké nákupy.
Do této situace přichází Ikea s dalším snížením cen. „Když dokážeme snížit cenu pohovky, úložného systému, talíře nebo oblíbených doplňků, vytváříme tím lidem v rozpočtu více prostoru pro věci, na kterých jim nejvíce záleží,“ říká generální ředitelka Ikey pro Česko, Maďarsko a Slovensko Erika Intiso.
Proměňuje se také samotná síť Ikey. Vedle rozlehlých obchodních domů na okrajích měst firma otevírá menší prodejny, které se obejdou bez velkých skladů a nabízejí užší výběr zboží přímo na místě, zatímco další výrobky si zákazníci objednávají. Díky tomu mohou vznikat blíž městským centrům a v místech, kde by se klasický obchodní dům nevyplatil. Letos Ikea v Evropě otevřela sedm takových prodejen. V Česku zatím tento formát neoznámila.
Zářijovou změnou ceníků přitom zlevňování skončit nemusí. Vedení Ikey mluví o dlouhodobém směru a další pokles cen spojuje s tím, zda firma dokáže snižovat vlastní náklady. Česká pobočka slibuje totéž. „Jsme odhodláni podnikat kroky ke snižování cen pro naše zákazníky, kdykoli je to možné,“ říká Intiso.
Kdo vlastní Ikeu
Ikeu založil v roce 1943 ve Švédsku tehdy sedmnáctiletý Ingvar Kamprad (1926 – 2018). Dnes nejde o jednu firmu, ale o franšízový systém, pod jehož značkou působí několik společností. Franšízu spravuje Inter IKEA Systems B.V., která odpovídá za koncept značky a jeho rozvoj.
Největším franšízantem je Ingka Group, na kterou připadá téměř devět desetin maloobchodních tržeb IKEA. Její současnou vlastnickou strukturu vytvořil sám Kamprad. V roce 1982 převedl vlastnictví Ingka Group na nizozemskou nadaci Stichting INGKA Foundation, čímž chtěl skupině zajistit dlouhodobé fungování a nezávislost.
Nadace nemá žádného vlastníka ani skutečného majitele a Ingka Group tak nemá běžné soukromé akcionáře. Zisk skupiny může směřovat zpět do jejího podnikání nebo jako dividenda nadaci, která z těchto prostředků podporuje dobročinnou činnost.
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