Rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se v úterý ráno stala pravděpodobně terčem útoku. V tiskové zprávě o tom informovala energetická společnost LEAG, jíž elektrárna patří. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B elektrárny a zaměstnanci pracují na obnovení provozu. Agentura DPA s odvoláním na své zdroje předtím uvedla, že v areálu rozvodny se našla výbušná zařízení. Regionální list Märkische Allgemeine Zeitung píše o zřejmě podomácku vyrobených raketách.
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Společnost LEAG vlastní skupina EP Energy Transition českého miliardáře Daniela Křetínského. V prohlášení firma uvedla, že terčem útoku se stala rozvodna v obci Turnow-Preilack, která leží jen pár kilometrů západně od elektrárny Jänschwalde, asi sto kilometrů severně od české hranice. Přes rozvodnu proudí elektřina vyrobená v Jänschwalde do přenosové sítě, jejímž provozovatelem je společnost 50Hertz. Podle LEAG po útoku „došlo k technickému výpadku bloku B v elektrárně“.
Společnost 50Hertz uvedla, že v úterý zaznamenala „krátkodobé přerušení několika vedení“. „V současnosti jsou už všechna vedení opět v provozu,“ informovala. Zásobování elektřinou není podle ní ohrožené. „Prosíme obyvatele v celé síťové oblasti, aby se měli zvlášť na pozoru. Hlaste policii podezřelé osoby a incidenty,“ dodal provozovatel přenosové sítě. Podle agentury Reuters není jasné, jakým způsobem byla vedení poškozena, protože podle policie zařízení nevybuchla.
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Agentura DPA s odvoláním na své zdroje odpoledne napsala, že se v areálu rozvodny našla výbušná zařízení. Policie podle ní zjistila poškození vedení v úterý v osm hodin ráno. „Zajišťujeme stopy. Pyrotechnici jsou na místě,“ uvedli policisté. Dopad na obyvatele incident podle nich žádný nemá. Nikdo není v ohrožení. Podle policie šlo o nález „nekonvenčního“ výbušného zařízení.
Regionální list Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) píše o útoku na rozvodnu v Turnowě-Preilacku. Použity při něm byly podle něj zřejmě podomácku vyrobené rakety. Rozvodnu několikrát zasáhly. Cílem bylo podle MAZ zjevně způsobit rozsáhlý výpadek proudu, což se ale nepodařilo.
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