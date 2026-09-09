Z architektonického studia vybudoval Ján Antal skupinu, která dnes zaměstnává přibližně 160 lidí a míří ke konsolidovaným tržbám přes 500 milionů korun. V rozhovoru vysvětluje, proč FRMWRK propojuje architekturu, projekci, realizaci interiérů a nábytkářskou výrobu a jak do řízení holdingu zapojuje AI, vlastní systémy a živá data.
Co dnes představuje FRMWRK a proč už nestačí mluvit jen o architektonickém studiu?
FRMWRK je holding, který propojuje celý řetězec od návrhu po realizaci. Jeho základem je Perspektiv, dnes víceoborové studio pro architekturu, plánování a projekci. Arkhe zajišťuje interiéry a jejich realizaci formou design & build a AM Interior ve Zlíně vyrábí atypický nábytek a stavebně‑truhlářské prvky. Klient tak může mít jednoho partnera od první koncepce přes projektovou dokumentaci a koordinaci profesí až po realizaci interiéru a výrobu jeho prvků. Jednotlivé společnosti ale nestavíme jako interní oddělení. Každá musí obstát také samostatně na volném trhu a rozvíjet vlastní expertizu, obchod i klientské portfolio.
Co vám propojení těchto oborů přináší v praxi?
Především kontinuitu a větší odpovědnost za výsledek. Když rozumíme projektu od počátku, dokážeme lépe hlídat architektonický záměr, náklady, proveditelnost i kvalitu detailu. Zkušenosti z realizace a výroby se zároveň vracejí zpět do navrhování. Pro klienta to znamená méně rozhraní mezi dodavateli, pro nás větší stabilitu a možnost zvládnout rozsáhlejší zadání. Nejsme závislí na jediném segmentu a jednotlivé firmy se mohou navzájem podporovat, aniž by ztratily vlastní klienty a expertizu.
Jak se skupině daří a kde vidíte další prostor pro růst?
Dnes máme přibližně 160 lidí a rosteme zhruba o 50 procent ročně. Letos míříme ke konsolidovaným tržbám přes 500 milionů korun, ale růst musí zůstat řízený a dlouhodobě udržitelný. Velký potenciál má AM Interior, kde chceme většinu kapacity nabízet volnému trhu. Dalším směrem je region DACH, především okolí Mnichova, kde vedle soutěží a místních spoluprací zvažujeme také dlouhodobá partnerství či akvizice.
Stáhněte si přílohu v PDF
Jakou roli hrají v řízení skupiny digitalizace a AI?
Digitalizace a AI jsou jedním z pilířů řízení celé skupiny. Nebereme je jako technologický trend, ale jako nástroj, který nám pomáhá dělat rychlejší a kvalitnější rozhodnutí. Proto vyvíjíme vlastní aplikace a systémy, které odpovídají specifickým potřebám našich firem.
V Perspektivu v reálném čase sledujeme profitabilitu zakázek, rozpočty, plánované i skutečně odpracované kapacity, vytížení týmů i očekávané výsledky projektů. Díky tomu dokážeme odhalit případné odchylky ve chvíli, kdy je ještě můžeme ovlivnit. V AM Interior jsme vytvořili vlastní ERP systém, který řídí zakázku od jejího přijetí až po plánování a realizaci výroby. AI zde pomáhá optimalizovat kapacity, návaznosti i termíny.
Celý holding řídíme prostřednictvím vlastního datového dashboardu, který propojuje klíčové informace ze všech společností a poskytuje je v reálném čase. Rozhodnutí tak stavíme na datech, nikoliv na dojmech, což nám umožňuje rychle reagovat na vývoj a efektivně řídit výkonnost celé skupiny.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit