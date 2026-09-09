Lidé stále méně chtějí bydlet v anonymním souboru domů, který by mohl stát kdekoliv. Zjišťují, co je kolem, jak místo funguje a jestli má vlastní charakter. „Zajímá je, co budou mít kolem domu, kudy budou chodit domů, kolik tam bude zeleně, kde si budou hrát děti nebo jestli si budou mít venku kam sednout,“ říká Václav Daněk ml., ředitel Ridera Development. Ridera patří k českým rodinným firmám a hraje významnou roli při vzniku stovek nových bytů v Praze, v Ostravě i v Beskydech, kde stojí za projektem oživení staré arcibiskupské pily.
Ještě před několika lety se při rozhodování o koupi bytu řešil především byt jako takový – jeho velikost, dispozice, standard vybavení a parkování. Dnes lidé mnohem intenzivněji vnímají celou oblast, do které se mají nastěhovat. „Je to vidět i na našich projektech. U Bydlení EMA ve Slezské Ostravě hrála velkou roli poloha v blízkosti zoologické zahrady, zeleně a míst pro volný čas. U připravované Rezidence Petruškova zase pracujeme s vlastním areálem, zahradou a kontaktem s blízkou přírodou. U Rezidence ELZA, kterou připravujeme se Sekyra Group, už je měřítko úplně jiné. Deset domů s více než 500 byty znamená vytvořit novou městskou strukturu. U takového projektu už je proto stejně důležité řešit podobu veřejného prostoru, pěší vazby, zeleň a fungování celé čtvrti jako samotnou architekturu jednotlivých domů,“ říká Václav Daněk.
Bydlení se správnou atmosférou
Požadavky lidí na moderní bydlení se mění. Nestačí už říct, že byt má určitou výměru, dispozici, parkovací místo a vybavení. Samozřejmě jsou to stále důležité věci, ale lidé, kteří si skutečně hledají místo pro sebe, se mnohem víc ptají, jak se jim v daném místě bude žít. Někdo chce být blízko práce a služeb, jiný hledá klid a zeleň. Společné ale je, že lidé stále více posuzují lokalitu jako celek. Zajímá je její atmosféra, okolí, možnosti trávení volného času a také to, jestli má místo nějaký charakter. „Skutečnou identitu ale nemůžete jednoduše vymyslet. Atmosféra buď v lokalitě je, nebo není. A vy ji buď zachytíte, respektujete a posílíte, nebo váš projekt zapadne mezi desítkami jiných podobných nabídek na trhu bydlení,“ vysvětluje Václav Daněk ml.
Na atraktivitě proto získávají projekty, které vyrůstají z konkrétního prostředí. Mohou navázat na původní architekturu, funkci území i jeho historii a využít je jako přirozenou součást nového života. Historické nebo jinak charakteristické místo dává novému bydlení něco, co se na zelené louce vytváří velmi obtížně.
Proto Ridera například zachránila areál bývalé arcibiskupské pily z období okolo roku 1825. „Nejtěžší a zároveň nejcennější je právě to, že historický areál nemůžete navrhovat jako prázdný pozemek. Má vlastní architekturu, historii a atmosféru. Pokud ji chcete zachovat, musíte ji nejprve pochopit. A když tam potom přijdete s novou výstavbou, musíte dávat pozor, aby ji nepřebila,“ říká Václav Daněk ml. „Bude to místo pro bydlení, sport, kulturu, společenské akce. A v halách pily chceme zajímavým způsobem připomínat i historii dřevařství,“ dodává Václav Daněk ml.
Na konci roku by měla začít také výstavba bytových domů u rekonstruované ostravické pily. Na místě vyroste celkem sedm bytových domů, z toho dva budou včetně komerčních prostorů. Součástí plánovaného rezidenčního areálu je zelené náměstí, které vytvoří rozšířené centrum obce Ostravice se zelení a klidovou zónou.
Drahé materiály a praktičnost
Standard se dnes neposouvá jen směrem k dražším materiálům nebo novým technologiím. Posouvá se také důraz na praktičnost. „Při výstavbě v areálu arcibiskupské pily v Ostravici počítáme například s tepelným komfortem a instalací systémů chytré domácnosti. Každý byt bude mít balkon, lodžii nebo terasu, přízemní byty předzahrádku. Součástí projektu budou také krytá nebo venkovní parkovací stání a prostor pro uložení kol nebo lyží mimo byt,“ vysvětluje Václav Daněk ml. Důležité jsou podle něj věci, které na první pohled nemusí být tolik atraktivní, jako když máte kam dát kolo a nemusíte ho umisťovat do obýváku.
Požadavky rodin se promítají i do detailů, které ještě před lety nepatřily mezi hlavní témata projektování. Stále více domácností má dnes kromě kočárků také kola, elektrokola, lyže nebo další sportovní vybavení. Zároveň roste počet elektromobilů. „Snažíme se proto přemýšlet mnohem víc nad tím, jak budou lidé v domě skutečně žít. Musíte si představit člověka, který přijede domů na kole, rodinu s elektrokoloběžkou, trojkolkou nebo kočárkem. A potom řešíte i zdánlivé maličkosti: jestli se s drahým elektrokolem pohodlně vejdete do výtahu a kam si ho pak dáte,“ vysvětluje šéf Ridera Development.
„U naší nové výstavby v areálu arcibiskupské pily v beskydské obci Ostravice jsme proto například počítali s tím, že ke každému bytu bude patřit místo pro ukládání kol nebo lyží mimo byt, ale na stejném podlaží. Výtahy jsou navržené tak, aby se do nich pohodlně vešlo i jízdní kolo. V beskydském prostředí je to praktická věc, která může mít pro obyvatele větší význam než některé na první pohled efektnější prvky vybavení,“ dodává.
Podobně je už předem potřeba počítat s elektrickou infrastrukturou a možnostmi nabíjení, které budou odpovídat nejen dnešním potřebám, ale i budoucímu provozu domu. Dobrý detail je podle Václava Daňka ml. ten, o kterém obyvatel domu za pár let vůbec nepřemýšlí. Prostě ho používá a bere jako samozřejmost.
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Důležitá komunita
V bydlení budou hrát stále větší roli komunitní vazby. Stále důležitější budou také smart technologie, soběstačnost objektů, potenciál příjemného bydlení i v měnících se tepelných poměrech v Evropě, dostatek pochozích tras, prvky dopravní infrastruktury řešící například hlučnost a mladší generace budou stále více přemýšlet i o vlivu jejich bydlení na životní prostředí. „Podle mě budou chtít využívat recyklaci vody, alternativní energetické soustavy, sdílení veřejného prostoru s prvky bioklimatické pohody,“ říká Václav Daněk ml., který před koupí nového bytu doporučuje koukat se dál než na samotný byt. „Zajímal bych se o to, jak bude vypadat okolí domu, kolik bude kolem zeleně, co bude v přízemí, jak je vyřešené parkování, kam se dávají kola nebo další vybavení a co má v lokalitě vzniknout v dalších letech,“ říká. „Díval bych se na to, co se má v okolí postavit v budoucnu. Hezký výhled nebo klidné prostředí dnes nemusí být stejné za pět nebo deset let. U většího developerského projektu je proto dobré rozumět nejen tomu, co kupujete, ale i tomu, jak se má celé území dál rozvíjet,“ zdůrazňuje.
Text vznikl ve spolupráci s firmou Ridera.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
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