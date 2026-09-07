Kdyby v Česku šéfoval SPD on, a nikoliv Tomio Okamura, tak u nás taky vyhrávají,“ řekl mimo záznam HN vysoce postavený český úředník, který se zabývá Německem. Mluví o Ulrichu Siegmundovi, lídrovi strany Alternativa pro Německo (AfD) v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Siegmund vyhrávat umí – v nedělních volbách v Sasku-Anhaltsku AfD pod jeho vedením získala skoro 44 procent hlasů. Je to nejlepší výsledek, jakého kdy v této spolkové zemi v někdejším východním Německu nějaká strana dosáhla.

Siegmund, muž s velkým charismatem, se v kampani snažil vystupovat bez snahy o větší konfrontaci jako někdo, kdo zlepší život obyvatel Saska-Anhaltska, které patří k nejchudším oblastem Německa. Zároveň ale platí, že několik lidí z jeho nejbližšího okolí mělo v minulosti blízké kontakty s neonacisty.

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