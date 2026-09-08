Těžba uhlí v tuzemských hnědouhelných lomech letos i přes budoucí plánovaný útlum roste. V prvním pololetí roku se vytěžilo celkem 13,04 milionu tun hnědého uhlí, což bylo meziročně téměř o čtyři procenta více. Definitivně naopak skončila těžba černého uhlí, když se na začátku února uzavřel poslední důl na Karvinsku. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Zvýšená těžba podle expertů souvisí s růstem cen plynu a elektřiny na energetickém trhu po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě letos na jaře. Potvrzují to i informace producentů. Například ČEZ v průběhu roku zvýšil výrobu elektřiny ve svých uhelných elektrárnách, vyšší realizační cena elektřiny totiž zlepšila jejich rentabilitu. Možné prodloužení výroby z uhlí v elektrárnách Počerady a Chvaletice připustila s ohledem na vývoj na energetickém trhu také skupina Sev.en. Původně energetická skupina miliardáře Pavla Tykače plánovala jejich provoz ukončit na přelomu letošního a příštího roku.
Většina vytěženého hnědého uhlí se využila k průmyslovým účelům, šlo o 95 procent vytěženého nerostu. Zbylou část tvořilo tříděné uhlí, které je určeno zejména drobným odběratelům z řad domácností nebo menších tepláren.
Po více než 200 letech naopak v Česku skončila těžba černého uhlí. Z posledního tuzemského černouhelného dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyjel poslední vozík s uhlím letos 4. února.
V současné době se tak v ČR těží už jen hnědé uhlí, které se dobývá povrchově v několika lomech v severozápadních Čechách. Také tato těžba by ale podle současných plánů za pár let měla rovněž skončit. Energetici ovšem v minulých měsících připustili, že aktuální dění na trhu může využívání uhlí mírně prodloužit.
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