Výsledky PISA mohou na první pohled působit uklidňujícím dojmem. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání stále drží nad průměrem vyspělých zemí a české školství tedy rozhodně nepatří mezi evropské outsidery. Mnohem důležitější než aktuální pořadí je ale směr, kterým se výsledky vyvíjejí. A ten už tak povzbudivý není.
V posledních letech je patrné zhoršování zejména ve čtenářské gramotnosti a matematice. Nejde přitom jen o několik bodů v mezinárodním testu. Podstatnější je rostoucí skupina žáků, kteří nezvládají ani základní úroveň dovedností potřebnou k tomu, aby dokázali informace správně interpretovat, pracovat s nimi a použít je při řešení běžných problémů. Právě tato část výsledků by měla budit největší pozornost.
Co se dočtete dál
- Jak silně výsledky škol závisí na rodinném a sociálním zázemí?
- Jaké dopady má oslabení základních kompetencí na produktivitu pracovní síly?
- Jak technologie a umělá inteligence mění požadavky na čtenářskou gramotnost?