Výsledky PISA mohou na první pohled působit uklidňujícím dojmem. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání stále drží nad průměrem vyspělých zemí a české školství tedy rozhodně nepatří mezi evropské outsidery. Mnohem důležitější než aktuální pořadí je ale směr, kterým se výsledky vyvíjejí. A ten už tak povzbudivý není.

V posledních letech je patrné zhoršování zejména ve čtenářské gramotnosti a matematice. Nejde přitom jen o několik bodů v mezinárodním testu. Podstatnější je rostoucí skupina žáků, kteří nezvládají ani základní úroveň dovedností potřebnou k tomu, aby dokázali informace správně interpretovat, pracovat s nimi a použít je při řešení běžných problémů. Právě tato část výsledků by měla budit největší pozornost.

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