Čeští patnáctiletí žáci si ve srovnání s vrstevníky ze zemí OECD i Evropské unie stále vedou nadprůměrně. Jejich náskok se ale postupně zmenšuje. Od posledního testování v roce 2022 zaznamenali největší propad ve čtenářské gramotnosti, v dlouhodobém srovnání pak nejvýrazněji slábnou v matematice.

Česko má však stále vysoký podíl dětí, které nedosahují ani základní úrovně, a zhoršili se také žáci víceletých gymnázií. Nahoru šla jen jedna kategorie škol. Vyplývá to z výsledků srovnávacích testů PISA, které organizuje OECD a které byly v úterý zveřejněny. 

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Co se dočtete dál

  • Žáci kterých škol své výsledky na rozdíl od ostatních zlepšili.
  • Jak výsledky komentuje ministerstvo školství a jaká opatření chystá.
  • Které země jsou lepší než Česko a které horší.

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