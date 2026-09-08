Čeští patnáctiletí žáci si ve srovnání s vrstevníky ze zemí OECD i Evropské unie stále vedou nadprůměrně. Jejich náskok se ale postupně zmenšuje. Od posledního testování v roce 2022 zaznamenali největší propad ve čtenářské gramotnosti, v dlouhodobém srovnání pak nejvýrazněji slábnou v matematice.
Česko má však stále vysoký podíl dětí, které nedosahují ani základní úrovně, a zhoršili se také žáci víceletých gymnázií. Nahoru šla jen jedna kategorie škol. Vyplývá to z výsledků srovnávacích testů PISA, které organizuje OECD a které byly v úterý zveřejněny.
Co se dočtete dál
- Žáci kterých škol své výsledky na rozdíl od ostatních zlepšili.
- Jak výsledky komentuje ministerstvo školství a jaká opatření chystá.
- Které země jsou lepší než Česko a které horší.