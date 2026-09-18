Ministerstvo školství mluví o tom, jak podporuje nadání a talent, ale pořadatelé vědeckých olympiád současnou situaci popisují spíše jako házení klacků pod nohy. Čeští žáci jsou přitom v těchto soutěžích úspěšní. Vozí ze světa zlaté medaile, ale pak nedosáhnou ani na podporu na workshop, který je má na náročnou mezinárodní soutěž připravit. Problém je zejména v tom, že podmínky získání dotace se neustále mění, zveřejňují se pozdě a jsou nepředvídatelné, uvádí pořadatelé.

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Co se dočtete dál

  • S jakými problémy se potýkají pořadatelé olympiád.
  • Kvůli čemu třeba letos nezískali podporu.
  • Jak na jejich výtky reaguje ministerstvo školství.

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