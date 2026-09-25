Ministerstvo školství dokončuje věcný návrh zákona o vysokých školách. Šéf resortu Robert Plaga (ANO) říká, že je návrh projednaný a i přes „dílčí diskuse“ má podporu akademické obce. Jenže univerzity mají jiný názor. To, co ministerstvo vnímá jako přechod k modernímu řízení vysokých škol, vidí někteří zástupci vysokých škol jako zásah do akademických svobod a omezování jejich pravomocí. Největší diskuse jsou ohledně nového orgánu, takzvané  univerzitní rady, která by se měla podílet na jejím řízení i na volbě rektora. 

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Co se dočtete dál

  • Jaké změny ve fungování univerzitní rady navrhují jednotliví zástupci vysokých škol.
  • Co všechno novela obsahuje.
  • Které další body se diskutují, v čem jsou rizikové a v čem by mohly pomoct.

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