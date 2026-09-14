Vodní elektrárna Baixo Iguaçu na řece Iguaçu v Brazílii, která reguluje průtok tamních vodopádů, je zatím nejnovějším přírůstkem české skupiny Energo-Pro miliardáře Jaromíra Tesaře. Zdroj o výkonu 350 megawattů, koupený vloni, je dosud největší akvizicí v historii skupiny. Už teď se přitom Tesařovi vyplácí. Díky brazilské elektrárně dodalo Energo-Pro v letošním prvním pololetí do sítě meziročně o 40 procent elektřiny více. Vedle brazilské vodní elektrárny dosáhla skupina rekordní výroby elektřiny také v Turecku a Bulharsku. O tajemném Jaromíru Tesařovi si můžete poslechnout také poslední díl byznysového podcastu Moucha na zdi.

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Co se dočtete dál

  • Jaké země nejvíce přispěly k výsledkům Energo-Pro.
  • Jaké je celoroční rozmezí pro zisk EBITDA, které české energetická skupina čeká.

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