Pro zbrojní skupinu CSG je Itálie významná od roku 2022 díky akvizici výrobce munice Fiocchi Munizioni v severoitalském městě Lecco. Pro Italy se ale CSG a hlavně její většinový majitel Michal Strnad stal zajímavým ve chvíli, kdy koupil od Číňanů 14 procent ve výrobci pneumatik Pirelli. Šlo o první větší investici od doby, kdy Strnad v lednu na burze v Amsterdamu získal z prodeje části akcií své skupiny 3,8 miliardy eur.
Akcie Pirelli získal Michal Strnad za 987 milionů eur (asi 24 miliard korun) přes nově vzniklou investiční společnost Akipia. Italští novináři na něj od této chvíle cílí úplně stejně jako na jiného českého miliardáře Daniela Křetínského ti francouzští a britští.
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- Jaké jsou plány Michala Strnada v Pirelli.
- Co řekl italskému deníku ke zbrojnímu byznysu CSG v Itálii.