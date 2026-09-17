Podoba průmyslové automatizace se rychle mění hlavně díky vývoji softwaru a rostoucímu využití AI. Stejně důležité je ale i to, zda si Evropa dokáže udržet know‑how, které za tím stojí. Roman Cagaš z Moravských přístrojů v rozhovoru popisuje, jak se mění požadavky firem, proč společnost dál vyvíjí a vyrábí své technologie v Česku a jak důležitá je kybernetická bezpečnost či datová suverenita.
Co se dnes v průmyslové automatizaci mění nejrychleji a jak se to promítá do požadavků zákazníků?
Průmyslová automatizace byla po dlouhou dobu velmi konzervativním oborem. Dnes již s úsměvem vzpomínáme na dobu, kdy nám lidé z oboru, často i za účasti odborného tisku, tvrdili, že například standard počítačových sítí Ethernet rozhodně v průmyslové automatizaci nemůže být použit. Asi jsme tenkrát byli průkopníky. Nabízeli jsme jednotky průmyslových vstupů a výstupů s připojením přes Ethernet a TCP/IP protokol, přes USB rozhraní i tradiční sériové rozhraní RS485. A především jsme měli v té době převratnou koncepci programového vybavení – systém Control Web postavený na principu grafického sestavování struktur aplikačních programů z jednotlivých více či méně rozsáhlých komponent. Těmto principům se dnes po desítkách let blíží No‑Code a Low‑Code vývojové prostředí. Nejrychleji se tedy v současné průmyslové automatizaci mění programové vybavení. Silně roste míra používání i význam umělé inteligence. I pro tvorbu aplikací v programovém prostředí Control Web lze používat AI, která už tak jednoduchou tvorbu aplikací dále usnadňuje.
Zaměřují se vaši zákazníci na kybernetickou bezpečnost?
Ta by v dnešní době měla být jedním ze základních principů dodržovaných během tvorby a provozu každé aplikace. Uživatelé jsou často v této oblasti neuvěřitelně lehkomyslní. A nemohu se ubránit dojmu, že se to stále zhoršuje. Asi je těžké chtít po lidech, kterým například nevadí ani to, že kamery v jejich autech či na jejich domech posílají obrazová data do Číny, aby dodrželi principy kybernetické bezpečnosti při návrhu architektury systémů v průmyslové automatizaci.
Systém Control Web má sice nastavitelnou úroveň kybernetické bezpečnosti, která při vývoji aplikace blokuje určité hazardní postupy, ale autor aplikace je vždy důležitý. Naše programové vybavení včetně externích modulů s šifrovanou komunikací je tak bezpečné, jak jen to lze. Datová suverenita ale mnoho lidí prostě nezajímá.
Vývoj i výrobu realizujete v Česku. Jak vás toto rozhodnutí znevýhodňuje cenově a co vám naopak přináší?
Nejen všechna zařízení pro průmyslovou automatizaci, ale i špičkové a technologicky velmi vyspělé vědecké a astronomické kamery kompletně vyrábíme zde. Obdrželi jsme samozřejmě spoustu nabídek od zástupců čínských firem, že nám vše rychle a levně budou dodávat, ale zatím odoláváme. Jednáme podle našeho hlubokého přesvědčení. Podívejte se, jak dopadly prakticky všechny společnosti, které předaly výrobu svých produktů do Číny.
Co dalšího podle vás ohrožuje budoucnost českých výrobců?
Velkým problémem je podle mě rostoucí byrokracie a rozsah státní regulace. Nikdy přesně nevíte, jaké další povinnosti nebo kontroly mohou přijít.
Stáhněte si přílohu v PDF
České firmy běžně nakupují německé technologie. Jak snadné je ale přesvědčit německé firmy, aby si vybraly technologii z Česka?
Je to mnohdy nemožné. Německé firmy velmi často preferují německé výrobky. Za uplynulá desetiletí jsme s nimi zažili hodně až zábavných příhod. Podle některých německých manažerů například musíme chápat, že na našem softwaru nesmí být nijak poznat, že je český. Horší ale je, že české firmy dodávající automatizační systémy po přechodu pod německé majitele mají nadále zakázáno používat náš software. Například výrobní firma, nyní s německými majiteli, musela odstranit pracoviště s kamerami a strojovým viděním pro kontrolu kvality a nahradit jej německým. Bohužel jim přes rok a půl nefungoval, neboť to byl složitý systém s komplexními algoritmy využívající grafické procesory. Mnohdy také firmy, mají‑li volbu mezi českými a čínskými produkty za srovnatelnou cenu, paradoxně zvolí ty čínské.
Kde vidíte v příštích pěti letech prostor pro další růst?
Snad si bude stále více lidí uvědomovat, že určité kritické systémy není moudré mít pod čínským dohledem. A díky tomu si vyberou naše kamery a v rámci průmyslové automatizace naše programové vybavení.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit