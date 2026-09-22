V rozjeté nemovitostní branži se připravuje další miliardový obchod. Na prodej jsou nákupní centra Forum Liberec a Forum Ústí nad Labem, která patří k největším a nejlépe umístěným v obou krajských městech. Každé z nich nabízí lehce přes 100 obchodních jednotek a má je prakticky kompletně obsazené významnými nájemníky typu Starbucks, Dr. Max nebo Luxor. O obě centra je na trhu zájem.

Liberecké Forum, které v roce 2010 vyrostlo na místě zbouraného obchodního domu Ještěd, leží v centru u terminálu městské hromadné dopravy a nabízí celkem 46 tisíc metrů čtverečních. Ústecké Forum, které má 27 tisíc metrů čtverečních, je nedaleko hlavního nádraží a vede z něj lanovka na vrch Větruše.

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Co se dočtete dál

  • Kdo z tuzemských fondů a investorů je mezi zájemci o nákup Forum Liberec a Forum Ústí.
  • Jaká cena je očekávaná a z jakých ukazatelů vychází odhad hodnoty.
  • Jaký význam má prodej pro expozici NEPI Rockcastle na českém trhu.
  • Jaké příjmy a čistý provozní výnos generují obě centra.
  • Co se stalo s prodejem chodovského komplexu The Park.

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