Vědci se v posledních dvou dekádách opakovaně shodli na jasném závěru: cvičení má výrazný vliv na psychiku a může v některých případech dokonce fungovat stejně dobře jako antidepresiva nebo psychoterapie. Co za tímto efektem ale přesně je? Výzkumníci poprvé zachytili základní mechanismus, kterým svaly komunikují s mozkem, čímž zlepšují stav mysli.
Co se dočtete dál
- Jak funguje mechanismus, který se aktivuje cvičením a má vliv na chemii v mozku.
- Proč může být tento objev zásadní i pro vyšší depresivitu v pozdějším věku.