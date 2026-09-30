Generální ředitel hasičů patří k nejvlivnějším lidem v bezpečnostní struktuře státu. Řídí sbor při požárech, povodních a dalších krizových situacích, rozhoduje o klíčových investicích a rozděluje téměř sedmnáctimiliardový rozpočet. Poslední dva a půl měsíce ale hasiči plnohodnotného šéfa neměli. Po červencovém odchodu Vladimíra Vlčka se výběr jeho nástupce protahoval a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) navíc hned na začátku vyřadil dva z nejzkušenějších kandidátů.

Ve středu večer resort nové jméno konečně oznámil. Metnar jako nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru vybral plukovníka Martina Legnera, dosavadního ředitele odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany na generálním ředitelství. Funkce se ujme už 1. října. Podle informací HN hrálo v Legnerův prospěch několik věcí.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se dělo kolem výběrového řízení.
  • Kdo další se o post ucházel.
  • Co nového šéfa čeká.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.