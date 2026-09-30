Generální ředitel hasičů patří k nejvlivnějším lidem v bezpečnostní struktuře státu. Řídí sbor při požárech, povodních a dalších krizových situacích, rozhoduje o klíčových investicích a rozděluje téměř sedmnáctimiliardový rozpočet. Poslední dva a půl měsíce ale hasiči plnohodnotného šéfa neměli. Po červencovém odchodu Vladimíra Vlčka se výběr jeho nástupce protahoval a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) navíc hned na začátku vyřadil dva z nejzkušenějších kandidátů.
Ve středu večer resort nové jméno konečně oznámil. Metnar jako nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru vybral plukovníka Martina Legnera, dosavadního ředitele odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany na generálním ředitelství. Funkce se ujme už 1. října. Podle informací HN hrálo v Legnerův prospěch několik věcí.
Co se dočtete dál
- Co se dělo kolem výběrového řízení.
- Kdo další se o post ucházel.
- Co nového šéfa čeká.
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