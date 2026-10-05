Spojené státy nebo Čína to dělají běžně, nyní by se do zvýhodňování dodavatelů, výrobků či technologií vyrobených na vlastním území mohly pustit také země Evropské unie. Počítá s tím návrh takzvané evropské preference, se kterým přišla Evropská komise. Státy unie by tedy měly při zadávání veřejných zakázek upřednostnit domácí nabídky – tedy z některého z 27 členských států EU.

Cílem je posílit výrobu přímo v Evropě, a to jak v tradičních odvětvích, tak v nových oborech, jako jsou třeba baterie do elektromobilů. Ruku v ruce s tím jde snaha o snížení závislosti na dovozu ze zemí mimo EU. Uplynulé roky podle zastánců těchto myšlenek jasně ukázaly, že zahraniční partneři mohou tuto závislost zneužít. A EU navíc nemůže připustit, aby se na jejím území dál snižoval podíl průmyslové výroby, která je často strategicky významná.

Státy jako Švédsko nebo Česko se ale obávají, aby snaha o evropskou preferenci nezašla příliš daleko a nestala se protekcionismem, který ve skutečnosti jen chrání neefektivní firmy a zhorší vztahy s klíčovými partnery. Dlouhodobým zastáncem evropské preference je Francie. „Veřejné prostředky evropských občanů musí směřovat do evropských podniků a průmyslových odvětví,“ říká v rozhovoru s HN francouzský ministr průmyslu Sébastien Martin. „Určitý produkt může být dnes levnější, ale zítra může stát mnohem více, pokud zanikne továrna, ztratí se know-how nebo se celé odvětví stane závislým na zahraničí,“ varuje.

Proč je podle vás zavedení evropské preference žádoucí?

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Co se dočtete dál

  • Jak má fungovat preference evropských výrobců na úkor těch mimo unii.
  • Co když to v Evropě zdraží výrobu, což v posledku zaplatí spotřebitelé.
  • Jak reagovat na USA a na Čínu a jejich hrozbu případnou odvetou.
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