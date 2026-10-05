V hale 18 pražské Holešovické tržnice, kde dříve sídlil nevěstinec Showpark, by mohly vzniknout kanceláře, zůstat tam má služebna městské policie. Kompletní rekonstrukci haly v pondělí pražští radní zařadili do plánu investic. Odhadovaný rozpočet na vytvoření projektové dokumentace a samotné stavební práce je 260 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce haly má trvat do roku 2032.
„Pokud se to podaří dát do rozpočtu na příští rok, tak se příští rok zpracuje projektová dokumentace,“ uvedl pražský radní Adam Zábranský (Piráti). O zařazení do plánu investic požádala městská firma Výstaviště Praha, která Holešovickou tržnici provozuje.
„Po ukončení provozu Showparku je většina prostor objektu z důvodu nevyhovujícího technického stavu, kolaudace a požárně bezpečnostního řešení obtížně pronajmutelná a neumožňuje jejich plnohodnotné využití. Dílčí opravy a rekonstrukce jednotlivých prostor jsou z finančního hlediska nerentabilní,“ píše se v důvodové zprávě. Z technických důvodů, jako je propojené vytápění či vzduchotechnika, je podle provozovatele nutné rekonstruovat celou halu najednou.
Výstaviště Praha očekává na základě ekonomické studie roční výnos z pronájmu zrekonstruované haly zhruba 12 milionů korun. Nyní je to asi 2,5 milionu.
Provozovatel Showparku se s městem dlouhodobě soudil o platnost nájmu. Prostory opustil letos v lednu poté, co exekutor nařídil vyklizení. Výstaviště Praha převzalo areál tržnice v roce 2022. Ihned vyzvalo provozovatele nevěstince, aby halu opustil. Každý měsíc, kdy tak neučinil, mu Výstaviště Praha účtovalo ušlý zisk. Firma peníze obratem hradila. Ročně na ušlém nájmu zaplatila zhruba sedm milionů korun.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit