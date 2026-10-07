Může se opakovat situace z loňských voleb, kdy lidem nefungovaly elektronické občanky v mobilu? Přestože ministerstvo vnitra spolu s Digitální a informační agenturou (DIA) vylepšily aplikaci a posílily systém, aby stíhal nápor přihlášených, vyhráno není. Stovky tisíc lidí, kteří se budou chtít prokázat ve volební místnosti mobilem, si totiž musí do voleb aplikaci aktualizovat. Resort proto chystá informační kampaň, aby to většina lidí stihla v dostatečném předstihu.
Co se dočtete dál
- Jak obstály eDoklady v zátěžovém testu.
- Proč nemusí aplikace ve volební místnosti fungovat.
- Jakou proto chystá vnitro kampaň.
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