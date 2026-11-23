Bankovní transakci dnes vyřídíme pomocí chytrého telefonu během okamžiku. Jsou ale obory, které navzdory technologické expanzi v digitalizaci pořád pokulhávají. Například zdravotnictví. Pokud potřebujeme zařídit něco v tomto segmentu, musíme se obrnit trpělivostí. Stojíme fronty, nosíme papíry, stále někam telefonujeme. Přitom potřebné technologie k dispozici máme. Funguje eRecept, rozjíždějí se elektronické žádanky, rozvíjí se telemedicína. Otázkou ale je, jak vše propojit, aby se ušetřil čas pacientů i lékařů.
To bylo mimo jiné tématem debaty Hospodářských novin s názvem Digitalizace zdravotnictví: Jak proměnit drahý a přetížený systém? Diskuse se zúčastnili Ondřej Felix, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZP MV ČR), Jiří Pecina, zakladatel a CEO Meddi hub, a Pavel Kolář, ekonomický ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP).
Digitalizace by mohla podle diskutujících přinést úspory při léčbě chronických onemocnění. Pomohla by dostat pacienty k lékaři včas na preventivní prohlídky a hlídat jejich cestu celým systémem od prvního vyšetření až po léčbu komplikací.
Zabránilo by se tak také duplikovaným vyšetřením nebo by se díky tomu snížily počty návštěv na pohotovostech a v ambulantní péči. Včasný záchyt nemocí by pomohl předejít i komplikacím, které by vyžadovaly hospitalizaci.
Podle Jiřího Peciny, zakladatele a CEO Meddi hub, je ale paradoxně jednou z největších brzd digitalizace fakt, že je české zdravotnictví ve srovnání s okolními zeměmi na velmi vysoké úrovni. „Stát není nucený k digitalizaci, když systém funguje dobře. Digitalizace se naproti tomu stává nutností ve státech s nedostatkem lékařů nebo horší dostupností zdravotní péče,“ vysvětluje.
Zatímco severské země bývají podle něj často dávané za vzor, Pecina upozorňuje, že jejich systémy jsou často regionálně roztříštěné, nejsou dobře propojené a úplně spolu nekomunikují. Za efektivnější považuje jedno centrální úložiště, které spravuje stát.
Pavel Kolář dodává, že v případě digitalizace není podstatné, zda existuje jedna aplikace, důležitá je samotná výměna dat. „Data už technicky k dispozici jsou, nejsou ale nastavené komunikační kanály. Chybí jednoznačná vize, kam a jak chceme v digitalizaci dojít,“ upozorňuje.
Bez sdílených dat nejsou úspory
S digitalizací českého zdravotnictví úzce souvisí i telemedicína, tedy poskytování zdravotní péče a konzultací na dálku pomocí informačních a komunikačních technologií. Její využití se v posledních letech postupně rozšiřuje.
Například v Jihočeském kraji funguje služba online Jihočeská pohotovost, která poskytuje neodkladnou lékařskou konzultaci na dálku bez nutnosti návštěvy lékařského zařízení.
Telemedicína přitom není jen pohodlnější formou péče pro pacienty, může také částečně vyřešit nedostatek lékařů, zvláště v některých regionech. Dovede totiž zapojit i lékařky na rodičovské dovolené nebo lékaře v důchodovém věku.
Generální ředitel ZP MV ČR Ondřej Felix v debatě zmínil, že pojišťovny podporují nejen rozvoj telemedicíny, ale i telemonitoringu, tedy vzdáleného sledování zdravotního stavu pacientů. „Jednou z největších výzev zůstává přesvědčit poskytovatele zdravotnických služeb, aby tyto formy péče nabízeli svým pacientům,“ připomíná Felix. Brzdou bývá ale podle něj vysoký věkový průměr lékařů. Za další problém telemedicíny pak považuje skutečnost, že spousta pacientů využívá fotky z internetu a informace z Wikipedie a simuluje tím různé stavy, aby jim lékaři předepsali konkrétní lék, který požadují.
Pavel Kolář také upozorňuje na nedostatečná pravidla pro vykazování telemedicínských úkonů, což v praxi vede k nadužívání kódu jak ze strany praktických lékařů, tak nemocnic. Když se telemedicína rozšíří bez propojení zdravotních dat, povede to podle něj k neefektivitě systému a vyšším nákladům.
Pacient sice absolvuje videokonzultaci, ale lékař v takovém případě nevidí jeho zdravotní dokumentaci, výsledky vyšetření ani anamnézu. Pro jistotu ho proto pošle na další vyšetření, odběry nebo doporučí osobní návštěvu ordinace. Výsledkem je, že i když využije telemedicínu, stejně nakonec projde klasickým procesem.
„Digitalizace nerovná se telemedicína. Nemůže to být tak, že umožníme každému poskytovateli vykazovat výkony z oblasti telemedicíny, ale výsledkem bude, že stoupnou náklady a neušetříme peníze,“ vysvětluje Kolář.
Tvrdá pravidla jako cesta ke zlepšení
Šéf Meddi hub zdůrazňuje, že je třeba nastavit pravidla pro telemedicínu morálně a tvrdě. Lékař, který se spojí s pacientem, o něm musí mít co nejvíce informací včetně výsledků odběrů krve, očkování, lékové historie nebo propouštěcích zpráv. Lékaři na online pohotovosti také nemohou vydávat neschopenky nebo předepisovat antibiotika bez provedení CRP testu, který si pacient může pořídit v každé lékárně.
Je to právě tvrdé nastavení pravidel, které umožní systému ušetřit peníze. Jako příklad uvádí zmíněnou telemedicínskou pohotovost od společnosti Meddi hub, která na tomto principu v jižních Čechách už funguje.
Výsledkem je, že došlo k výraznému poklesu návštěv na urgentních příjmech a do 30 dnů po online ošetření vyhledává fyzickou péči jen 20 procent pacientů. Pecina přidal i příklad ze Slovenska, kde je telemedicínské řešení od Meddi hub k dispozici pro všechny klienty tří zdravotních pojišťoven. Ty mají ale jasně nastavené limity počtu využívání telemedicíny a při nadužívání služby se jim systém zablokuje.
Debata se věnovala také datům, která jsou už dnes o pacientech k dispozici. Řešilo se, jak zrychlovat pohyb pacientů v jednotlivých zařízeních. Diskutující také nastínili situace, které mohou ušetřit zdravotním pojišťovnám náklady. Pro všechny aktéry debaty v tomto ohledu přitom hraje podstatnou roli kontinuita i řízená zdravotní péče. Rozebíraly se také výhody telemedicíny – od boje s antibiotickou rezistencí až po zkrácení čekacích dob na jednotlivá vyšetření.
V debatě zaznělo dále to, jaká je budoucnost zdravotnictví v Česku a zda jsou lékaři připravení na plány ministerstva zdravotnictví na zavedení povinných elektronických žádanek a postupný přechod na elektronickou zdravotnickou dokumentaci. Tématem byla rovněž umělá inteligence a její možné použití k odhalení neefektivní nebo nadbytečně vykázané zdravotní péče.
Partnerem debaty je Meddi hub.
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